Staffel 11Folge 101vom 06.11.2019
Sugardaddy - mein Mann ist 30 Jahre älter!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 101: Sugardaddy - mein Mann ist 30 Jahre älter!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die 20-jährige Simone hat ihren Traummann in Andreas gefunden hat. Dass dieser knapp 30 Jahre älter ist als sie, ist inzwischen für das verliebte Ehepaar kein Problem mehr. Dominik hingegen findet es geradezu abartig, wenn sich "so ein Sugardaddy ein junges Ding angelt". Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1