Britt

SAT.1Staffel 11Folge 102vom 06.11.2019
Verrat! Ich glaube Dir kein Wort mehr

Verrat! Ich glaube Dir kein Wort mehr

Britt

Folge 102: Verrat! Ich glaube Dir kein Wort mehr

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zwischen Julia und Jacqueline knallt es ununterbrochen! Julia vermutet, dass Jacqueline Markus ein Kind unterjubeln will. Markus selbst sitzt im Gefängnis - deswegen will Julia nun durch einen Vaterschaftstest Klarheit. Gudrun will endlich wieder Kontakt zu ihrer Tochter - aber nur, wenn Biancas Mann Michael endlich seine Sachen packt. Wie reagiert Bianca auf diese Forderung? Rechte: Sat.1

Britt
Britt

