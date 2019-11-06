Staffel 11Folge 102vom 06.11.2019
Britt
Folge 102: Verrat! Ich glaube Dir kein Wort mehr
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zwischen Julia und Jacqueline knallt es ununterbrochen! Julia vermutet, dass Jacqueline Markus ein Kind unterjubeln will. Markus selbst sitzt im Gefängnis - deswegen will Julia nun durch einen Vaterschaftstest Klarheit. Gudrun will endlich wieder Kontakt zu ihrer Tochter - aber nur, wenn Biancas Mann Michael endlich seine Sachen packt. Wie reagiert Bianca auf diese Forderung? Rechte: Sat.1
