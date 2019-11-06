Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 108vom 06.11.2019
Ständige Lügen: Ich kann Dir nicht mehr vertrauen!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stefanie vertraut ihrem Freund Daniel nicht mehr. Der rastet aus: "Du schleppst doch deinen Ex Stefan bei uns an. Und du bist ständig am Lügen - sogar eine Schwangerschaft hast du mir vorgespielt!" Da kann auch Stefan nicht mehr an sich halten: "Du machst Stefanie nur fertig und sperrst sie sogar ein!" Die Emotionen kochen hoch: Hat ihre Beziehung überhaupt noch eine Chance? Rechte: Sat.1

