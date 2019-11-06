Staffel 11Folge 109vom 06.11.2019
Britt
Folge 109: Vertrauensbruch: Ist Deine Liebe ehrlich?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sandra und Scott sind seit zwei Jahren zusammen und auch schon verlobt. Jetzt hat Scott zugegeben, einige Male "fremdgeknutscht" zu haben, und seitdem plagt Sandra der Gedanke, dass da noch mehr gewesen sein könnte. Scott verteidigt sich zwar, doch Sandra besteht auf den Lügendetektortest ... Andrea hat seit ihrer Jugend die Ahnung, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist - eine fixe Idee oder bittere Wahrheit? Der Vaterschaftstest wird es klären. Rechte: Sat.1
