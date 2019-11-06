Staffel 11Folge 110vom 06.11.2019
Baby-Drama: Ich habe mein Kind weggegeben!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 110: Baby-Drama: Ich habe mein Kind weggegeben!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Marianka will ihre 3-jährige Tochter zur Adoption frei geben. Abbie ist darüber mehr als fassungslos. Schließlich wurde auch sie als Kind von der eigenen Mutter verstoßen. Ramona glaubt, eine gute Mutter zu sein, obwohl ihr Sohn von der Wickelkommode gefallen ist und nicht mehr bei ihr lebt. Nun ist sie wieder schwanger und will beim zweiten Kind alles besser machen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1