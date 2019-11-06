Staffel 11Folge 111vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Gemeine Wahrheiten!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 111: Britt deckt auf: Gemeine Wahrheiten!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Thomas hat ein Profil mit seinem Foto im Internet angelegt. Seine Freundin Sabrina hat das entdeckt und verfängliche Nachrichten von Thomas an andere Frauen gelesen, darunter auch Liebesgeständnisse. Thomas sagt aber, dass er das Profil nur für seinen Ex-Chef angelegt hat und unterzieht sich einem Lügendetektortest. Sagt Thomas die Wahrheit? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1