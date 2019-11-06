Staffel 11Folge 115vom 06.11.2019
Britt
Folge 115: Zweifelhafte Liebe: Warum stehst du nicht zu mir?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alina befürchtet, dass sie von ihrem Freund Thomas betrogen wurde. Der weist aber jegliche Schuld von sich. Auch Anja glaubt, dass ihr Herzblatt Ronald fremdgegangen ist. Sie hat gleich drei Frauen im Verdacht: seine Ex-Freundin, die Nachbarin und die ominöse "Plattnase". Ob Ronald seine Unschuld beweisen kann? Rechte: Sat.1
