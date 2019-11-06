Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 11Folge 117vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Abgebrühte Lügner

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Michael (46) kann gar nicht der Vater der neunjährigen Kimberly sein - schließlich hat er sich vor 18 Jahren sterilisieren lassen. Seine Ex-Freundin Sonja schwört jedoch Stein und Bein, ihn nie betrogen zu haben. Ein Vaterschaftstest bringt Klarheit. Der dürfte bald auch bei Nadine vonnöten sein - sie ist mit dem Bruder ihrer ehemals besten Freundin Melanie liiert und schwanger. Doch Nadine ist Uwe drei Mal fremdgegangen ... Rechte: Sat.1

