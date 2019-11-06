Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 11Folge 118vom 06.11.2019
Hartz IV-Schnorrer: Danke, dass ihr für mich zahlt

Hartz IV-Schnorrer: Danke, dass ihr für mich zahlt

Britt

Folge 118: Hartz IV-Schnorrer: Danke, dass ihr für mich zahlt

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Arbeit ist für Arni ein Fremdwort. Seit 27 Jahren ist er stolz darauf, nicht zu arbeiten - und er lebt gerne von Hartz IV. Diese Einstellung bringt Bianca auf die Palme. Sie arbeitet als Köchin im Schichtdienst und muss für Ihr Geld richtig hart schuften. Für Anthony kommt ein "1-Euro-Job" nicht in Frage, denn für so wenig Geld geht er nicht mehr aus dem Haus. Rechte: Sat.1

