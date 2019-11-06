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SAT.1Staffel 11Folge 12vom 06.11.2019
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Schock-Beweis: Heute fliegst Du auf!

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Folge 12: Schock-Beweis: Heute fliegst Du auf!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der erste Blick täuscht oft! So ist es auch in der Beziehung von Silke und Thomas. Hinter ihrer beschaulichen Fassade brodelt es gewaltig. Vertrauen ist für Silke beinahe ein Fremdwort! Kein Wunder bei dem, was sie über Thomas herausgefunden hat. Oder ist er etwa nur Opfer von bösem Dorftratsch und hinterhältigen Intrigen ... Rechte: Sat.1

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