SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 122vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Melanie hat sieben Kinder und möchte noch weitere. Im Studio gesteht sie Britt, warum sie ein Kind nach dem anderen in die Welt setzt. Ramona findet Melanie peinlich, weil sie nie auf Staatskosten leben würde. Beatrix jedoch meint, man könne nicht genug Kinder bekommen. Deutschland sei ein kinderarmes Land und Frauen wie Melanie müssten unterstützt werden. Rechte: Sat.1

