Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 123vom 06.11.2019
Joyn Plus
Macho oder Weichei - was wollen Frauen wirklich?

Macho oder Weichei - was wollen Frauen wirklich?Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 123: Macho oder Weichei - was wollen Frauen wirklich?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sarah steht total auf Machos und nimmt dabei auch gerne in Kauf, dass sie von diesen Männern schlecht behandelt wird. Katrin wiederum versteht das gar nicht. Wolfgang, ein Bodybuilder, weiß genau, dass Frauen auf seine Muskeln und seine sexuelle Erfahrung stehen. Wird er mit seinen Vorzügen auch die Damen der heutigen Gesprächsrunde überzeugen können? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 7 Staffeln und Folgen