Staffel 11Folge 124vom 06.11.2019
Britt
Folge 124: Bikini-Göttin oder Strand-Wal: Wer fischt die meisten Typen?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nathalie wiegt 100 Kilo und lässt sich gerne in ihrem Mini-Bikini bestaunen. "Wegen meiner Pfunde verstecke ich mich nicht!" Ariane findet das unmöglich: "Dicke in Bademoden - das will niemand sehen!" Das versteht Birgit ganz und gar nicht. Trotz ihrer 110 kg zeigt sie gerne, was sie hat! Nino wiederum kommt nur eine schlanke Frau ins Bett! Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
