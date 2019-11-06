Staffel 11Folge 125vom 06.11.2019
Beziehungs-Surfer: Entscheide dich endlich für mich!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 125: Beziehungs-Surfer: Entscheide dich endlich für mich!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hanna fühlt sich in ihrer Beziehung eingeengt. Deswegen will sie heute eine radikale Entscheidung treffen! Wie wird ihr Freund Salih reagieren? Auch Svenja wird von ihrem Verlobten kontrolliert - und ging deswegen gleich viermal fremd! In der Sendung konfrontiert sie ihn damit - und er ist schockiert. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1