Staffel 11Folge 129vom 06.11.2019
Britt
Folge 129: Machtwort! Ich will einen Mann, der mich beherrscht
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Yvonne sucht einen Mann, der sie beherrscht - auch sexuell. Salima kann das nicht nachvollziehen und hält Frauen wie Yvonne für psychisch gestört. Harry wäre wahrscheinlich genau der richtige Mann für Yvonne. Er gibt in der Beziehung die Regeln vor und wer sich nicht daran hält, wird abgeschossen. Die emanzipierte Birgit kann sich über Männer wie Harry nur aufregen. Eine hitzige Debatte entflammt. Rechte: Sat.1
