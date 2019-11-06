Staffel 11Folge 13vom 06.11.2019
Frischzellen - nur ein junger Mann befriedigt mich!
Britt
Folge 13: Frischzellen - nur ein junger Mann befriedigt mich!
Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anke hat es satt: Die frischgebackene Braut muss um das Glück mit ihrem 15 Jahre jüngeren Mann kämpfen. Ihr Michael ist 27 und gerade mal sechs Jahre älter als ihr ältestes Kind. Auch die 66-jährige Erika lässt nur jüngere Männer an sich heran. Fernfahrerin Nathalie findet das ekelhaft - die gereizte Stimmung bringt so manch pikantes Detail ans Tageslicht ... Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
