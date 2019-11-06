Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 130vom 06.11.2019
Joyn Plus
Täuschungsmanöver: Dir gehe ich nicht auf den Leim!

Täuschungsmanöver: Dir gehe ich nicht auf den Leim!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 130: Täuschungsmanöver: Dir gehe ich nicht auf den Leim!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sabrina hat noch eine Rechnung mit ihrem Freund Michael offen: Angeblich hat er sie eiskalt betrogen. Eine seiner Affären ist Yvonne, die bei Britt im Publikum sitzt. "Ich hatte mit Michael Sex, und danach hat er mich beklaut." Diese Vorwürfe bringen Michaels Freund Tobias auf die Palme. "Ihr lügt doch, er hat sich das Geld von euch geliehen." Wie wird Michael auf die Vorwürfe reagieren? Rechte: Sat.1 Gold

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen