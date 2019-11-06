Staffel 11Folge 131vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sascha kämpfte lange um Kristinas Liebe. Über fünf Jahre war Sascha ihre Affäre, doch seit knapp neun Monaten sind die beiden nun offiziell ein Paar. Seit dieser Zeit quält Sascha aber auch die Frage, wer der leibliche Vater von Kristinas Sohn ist. Ein Vaterschaftstest soll nun für Klärung sorgen. Rechte: Sat.1 Gold
