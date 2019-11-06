Staffel 11Folge 134vom 06.11.2019
Schock-Visage: Die schrägsten Vögel bei Britt!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 134: Schock-Visage: Die schrägsten Vögel bei Britt!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei Britt stoßen heute totale Gegensätze aufeinander: So trifft beispielsweise Jasmin aus der Gothic-Szene auf Amaro, der es schrecklich findet, wenn man sich immer nur schwarz kleidet. Daniel, der von Kopf bis Fuß tätowiert ist, begegnet Nicole. Sie würde ihren Kindern nie Tattoos erlauben. Es prallen Welten aufeinander - ob das gut ausgeht? Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1