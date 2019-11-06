Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 11Folge 135vom 06.11.2019
Schlaflos - Warum hast du mich verlassen?

Folge 135: Schlaflos - Warum hast du mich verlassen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rene hat seine Traumfrau Nancy in einem Internetchat kennengelernt. Sofort war er begeistert von der charmanten Art der dreifachen Mutter. Nach langen Telefonaten entschieden die beiden, sich zu treffen. Aus einem DVD-Abend wurden einige gemeinsame traumhafte Tage. Völlig überraschend beendete Nancy aber ihre aufkeimende Romanze. Wird Rene heute eine Erklärung dafür bekommen? Rechte: Sat.1 Gold

