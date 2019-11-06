Staffel 11Folge 139vom 06.11.2019
Britt
Folge 139: Glamour-Faktor: Ich habe das Zeug zum It-Girl!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Micaela und Fränzi haben ein großes Ziel: Sie wollen als die neuen It-Girls Deutschlands durchstarten! Jessica findet das mehr als peinlich, und Djamila kann darüber auch nur müde lächeln: "Ich weiß nicht mal, wer Fränzi ist. Ich bin zwar kein It-Girl mehr, aber dafür die Mutter aller Luder!" Bissige Kommentare sind heute an der Tagesordnung. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1