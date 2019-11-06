Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 11 Folge 139 vom 06.11.2019
Glamour-Faktor: Ich habe das Zeug zum It-Girl!

Folge 139: Glamour-Faktor: Ich habe das Zeug zum It-Girl!

42 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Micaela und Fränzi haben ein großes Ziel: Sie wollen als die neuen It-Girls Deutschlands durchstarten! Jessica findet das mehr als peinlich, und Djamila kann darüber auch nur müde lächeln: "Ich weiß nicht mal, wer Fränzi ist. Ich bin zwar kein It-Girl mehr, aber dafür die Mutter aller Luder!" Bissige Kommentare sind heute an der Tagesordnung. Rechte: Sat.1 Gold

