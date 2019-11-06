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SAT.1Staffel 11Folge 14vom 06.11.2019
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Nervenchaos - heute will ich Klartext reden!

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Folge 14: Nervenchaos - heute will ich Klartext reden!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Romea und Nick sind seit sieben Monaten zusammen - mit Unterbrechung, denn als Nick auf Romeas Party Vivien kennenlernt, ist es um ihn geschehen. Er und Vivien treffen sich heimlich und landen schließlich im Bett. Romea macht sofort Schluss, doch Nick kann sie zurückerobern. Eine Frage brennt ihr aber immer noch auf der Seele: War das ein einmaliger Ausrutscher? Ein Lügendetektortest soll Aufschluss geben. Rechte: Sat.1

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