Staffel 11Folge 141vom 06.11.2019
Anti-Aging: Ich steh auf junge Typen!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 141: Anti-Aging: Ich steh auf junge Typen!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Astrid (51) wird in sechs Wochen ihren Verlobten Sven heiraten, der gerade mal 29 Jahre alt ist. Dem verliebten Paar ist der Altersunterschied egal. Vanessa ekelt sich regelrecht vor den Turteltauben und scheut sich auch nicht, offen ihre Meinung zu sagen. Bei Wolfgang hat die Liebe zu seiner 33 Jahre jüngeren Frau sogar schon Früchte getragen: Sein Sohn Leon wird bald zwei Jahre alt. Rechte: Sat.1 Gold
