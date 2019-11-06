Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 16vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wer Jennifers Familie beleidigt, muss mit Schlägen rechnen - daraus macht das Mädchen keinen Hehl. Darüber kann Ex-Schlägerin Jaqueline heute nur noch lachen. Auch die chronische Schulschwänzerin Laura kennt keine Grenzen. Sie ist vom Gymnasium auf die Hauptschule gerutscht. Die dreifache Mutter Monika kann nicht verstehen, was in Lauras Erziehung falsch gelaufen ist. Eine hitzige Debatte entsteht. Rechte: Sat.1

