SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 18vom 06.11.2019
Silikonbombe - nichts an Dir ist echt!

Folge 18: Silikonbombe - nichts an Dir ist echt!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stella Styles bezeichnet sich selbst als ewige Baustelle, schließlich bekommt sie von Silikon und Schönheitsoperationen nicht genug. Das bringt Sabrina auf die Palme, denn nur mit dem Aussehen punkten zu können, findet sie billig und primitiv. Dass eine Frau nahezu besessen von Silikonbrüsten ist, zeigt Kate. Ihr Körperkult stößt bei vielen Gästen auf großes Unverständnis ... Rechte: Sat.1

