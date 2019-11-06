Staffel 11Folge 23vom 06.11.2019
Liebeshunger: Mein Herz braucht eine Antwort!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 23: Liebeshunger: Mein Herz braucht eine Antwort!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Will er, will er nicht? Liebt sie mich oder spielt sie nur mit mir? Das sind die Fragen, die Britt mit ihren heutigen Talkgästen beantworten will. Zum Thema "Liebeshunger: Mein Herz braucht eine Antwort!" haben bestimmt einige etwas spannendes zu sagen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1