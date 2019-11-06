Staffel 11Folge 27vom 06.11.2019
Liebesentzug - warum tust du mir das an?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 27: Liebesentzug - warum tust du mir das an?
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Bogdahn kämpft heute um seine Ex-Freundin Lisa, mit der er knapp ein Jahr zusammen war. Der Grund für das Ende der Beziehung liegt an Bogdahns Untreue. Er soll Lisa mehrfach mit seiner Ex Nadine betrogen haben. Wird Bogdahn es schaffen, Lisa noch mal umzustimmen oder wird Lisa ihn hinter dem Rolltor verschwinden lassen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1