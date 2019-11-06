Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 29vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jaqueline fleht ihren Ex Bastian heute um eine zweite Chance an. Doch der bringt seine neue Freundin mit! Es kommt zu einem pikanten Zusammentreffen. Bianca hingegen spielt mit den Gefühlen von drei Männern. Durch den Lügendetektortest will sie heute Klarheit über ihre eigenen Gefühle bekommen! So etwas hat Britt in ihrem Studio noch nie erlebt! Rechte: Sat.1

