Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 30vom 06.11.2019
Joyn Plus
Britt deckt auf: Schäbiger Rufmord

Britt deckt auf: Schäbiger RufmordJetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 30: Britt deckt auf: Schäbiger Rufmord

40 Min.Folge vom 06.11.2019

"Meine beste Freundin Simone entwickelt sich zu einer Schlampe, schleppt ständig Kerle ab und lässt sich von ihrem Typ ausnutzen!" Schwere Vorwürfe von René, die Simone natürlich nicht auf sich sitzen lässt: "Ich bin fassungslos - wie kommt René dazu, so etwas über mich zu erzählen? Das ist Rufmord - wenn er das nicht zurücknimmt, kündige ich ihm die langjährige Freundschaft!" Wer verleumdet wen? - Britt deckt auf! Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen