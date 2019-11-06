Staffel 11Folge 55vom 06.11.2019
Folge 55: Super-Hausfrau: Auch Mütter können sexy sein!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Können Hausfrauen sexy sein? Sandra ist davon überzeugt und will es mit ihrem Outfit auch gleich unter Beweis stellen - ganz zum Entsetzen von Putzfrau Mara, die einen Kittel trägt. Die vierfache Mutter Sonja hingegen präsentiert ihren heißen Körper in Dessous. Da platzt Macho Kevin der Kragen, denn für ihn gehört eine Frau an den Herd. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
