SAT.1Staffel 11Folge 57vom 06.11.2019
Mega-Braut! Ich bin Eure Sexgöttin

Folge 57: Mega-Braut! Ich bin Eure Sexgöttin

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sandra und Irena sind zwei absolute Sexgöttinnen. Durch ihre Ausstrahlung liegen ihnen die Männer zu Füßen. André können sie allerdings nicht überzeugen: Er findet solche Mega-Bräute einfach nur billig und oberflächlich. Natascha lässt hingegen nichts anbrennen und One-Night-Stands sind ihr Hobby. Und Sexgott Ingo bringt schließlich das ganze Studio zum Kochen ... Rechte: Sat.1

