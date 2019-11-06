Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 61vom 06.11.2019
Folge 61: Traumtyp oder Fake: Führt mein Freund ein Doppelleben?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ann-Kathrin kann ihrem Freund nicht mehr vertrauen, da er ihr in der Kennenlernphase nur Lügengeschichten erzählt hat. Auch bei Bianca und Kenan ist Vertrauen ein großes Thema, da Bianca ihren Freund nach nur einem Monat wieder verließ, um zu ihrem Ex zurückzugehen. Nun sind sie wieder ein Paar, aber Kenan ist sich ihrer Liebe nicht mehr sicher. Rechte: Sat.1

