Staffel 11Folge 65vom 06.11.2019
Britt
Folge 65: Billignummer: Du bist für jeden leicht zu haben!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es ist unglaublich, aber wahr: Pia, eine 23-jährige Frau, hatte bis heute mit ca. 3000 Männern Sex. Als wenn das nicht schon heftig genug wäre, benutzt sie beim Sex niemals ein Kondom. Dieser Fakt bringt Janina und Marvin auf die Palme. Aber auch Nina, eine Pornodarstellerin und Mutter, erhitzt die Gemüter. Rechte: Sat.1
