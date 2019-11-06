Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 71vom 06.11.2019
Folge 71: Beziehungs-Elend: Warum jagst Du mich durch die Hölle?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Wenn ich mit Nevzad telefoniere, höre ich immer stöhnende Frauen im Hintergrund", weiß Julia und beschuldigt ihren Freund, sie zu betrügen. "Du solltest wegen Deiner Eifersucht und Deinem Hörfehler mal zum Arzt gehen!", entgegnet Nevzad und weist alle Vorwürfe bezüglich seiner Untreue zurück. Nevzad hat die Nase voll und will sich den Vorwürfen stellen und einen Lügendetektortest machen. Ob der Julia beruhigen kann? Rechte: Sat.1

