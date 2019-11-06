Staffel 11Folge 73vom 06.11.2019
Fehlgriff - meine Tochter hat immer die falschen Typen!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 73: Fehlgriff - meine Tochter hat immer die falschen Typen!
35 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Beate verzweifelt an der Männerwahl ihrer Tochter: Ständig bringt Sandra (22) eine Katastrophe nach der anderen nach Hause. Selbst ihm Internet sucht sie nach Sexdates und findet ungeschützte One-Night-Stands. Und warum? Sandra will ein zweites Kind - von wem auch immer. Ihre Mutter Beate ist fassungslos und sucht Hilfe bei Britt. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1