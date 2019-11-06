Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 11Folge 74vom 06.11.2019
Tattoo, Piercing, Branding - Dein Körperschmuck ist peinlich!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Mit so einem Bilderbuch, wie Du es bist, würde ich nie ins Bett gehen", wettert Chris gegen die Tattoo-Queen Carina. "So ein Langweiler, wie Du es bist, hat sowieso keine Chance bei mir", schießt Carina zurück. Aber auch Chris ist nicht ohne: Er hat sich die Brustwarzen entfernen lassen, damit er diese Stellen besser tätowieren lassen kann. Rechte: Sat.1

