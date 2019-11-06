Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 77vom 06.11.2019
Prunk-Prinzessin: Ohne Papa wärst Du nichts!

Folge 77: Prunk-Prinzessin: Ohne Papa wärst Du nichts!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 21-jährige Fleur kann sich nicht beklagen: Ihr monatliches Budget liegt bei mehreren tausend Euro - Papa sei Dank! Obwohl sie dafür keinen Handschlag tut, findet sie, dass sie es schon zu wesentlich mehr im Leben gebracht hat als Luisa, die mit ihren 18 Jahren verzweifelt um einen Ausbildungsplatz kämpft. Konflikte sind vorprogrammiert - und das nicht nur zwischen diesen beiden Frauen ... Rechte: Sat.1

