Staffel 11Folge 78vom 06.11.2019
Bitteres Erwachen: Unsere Liebe war ein schlechter Traum!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 78: Bitteres Erwachen: Unsere Liebe war ein schlechter Traum!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Asli ist seit zwei Jahren mit Farida zusammen. Doch momentan läuft es nicht gut zwischen den beiden. Asli hat Angst um ihre Beziehung und fordert Klarheit, und Farida hat tatsächlich eine unangenehme Überraschung für Asli. Auch bei Suna und Christopher kriselt es. Jeden Tag gibt es Zoff, und so langsam zweifelt Suna an Christophers Gefühlen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1