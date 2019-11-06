Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 78vom 06.11.2019
Joyn Plus
Bitteres Erwachen: Unsere Liebe war ein schlechter Traum!

Bitteres Erwachen: Unsere Liebe war ein schlechter Traum!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 78: Bitteres Erwachen: Unsere Liebe war ein schlechter Traum!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Asli ist seit zwei Jahren mit Farida zusammen. Doch momentan läuft es nicht gut zwischen den beiden. Asli hat Angst um ihre Beziehung und fordert Klarheit, und Farida hat tatsächlich eine unangenehme Überraschung für Asli. Auch bei Suna und Christopher kriselt es. Jeden Tag gibt es Zoff, und so langsam zweifelt Suna an Christophers Gefühlen. Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 7 Staffeln und Folgen