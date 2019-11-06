Staffel 11Folge 81vom 06.11.2019
Gestrandet: Unsere Liebe ist am Ende!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 81: Gestrandet: Unsere Liebe ist am Ende!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Frank und Jessica sind kurz davor zu heiraten, aber vorher muss Frank den Kontakt zu seiner Familie abbrechen - so will es seine Auserwählte. Die junge Frau ist im vierten Monat schwanger. Den Kontakt zu ihrem Ex-Freund Mario möchte sie hingegen nicht abbrechen. Was steckt dahinter? Tinas Halbbruder Rene hat ein Geheimnis. Er sagt, er sei als Soldat in Afghanistan stationiert gewesen. Tina kann das nicht aber glauben, denn Rene hat die Wochenenden immer zu Hause verbracht. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1