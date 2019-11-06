Staffel 11Folge 83vom 06.11.2019
Familienhölle - Warum macht Ihr mich so fertig?
Folge 83: Familienhölle - Warum macht Ihr mich so fertig?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute geht es turbulent zu! Cindy will sich mit ihrer Mutter aussöhnen. Doch am Ende läuft sie weinend von der Bühne! Auch Kai möchte den Streit mit seiner Schwester Melanie klären. Aber das Gespräch gipfelt in wüsten Beschimpfungen. Wird Britt den Streit schlichten können? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1