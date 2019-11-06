Staffel 11Folge 84vom 06.11.2019
Folge 84: Sex-Drama: Dein Kind ist sicher von dem Anderen!
Bettina hat drei Kinder mit Karl. Das dachte Karl zumindest, bis herauskam, dass Bettina ihm den jüngsten Sohn Nelson unterjubeln wollte. Seitdem ist Karl misstrauisch und befürchtet, dass auch die anderen beiden Kinder nicht von ihm sind. Ob er damit richtig liegt, soll ein Vaterschaftstest beweisen. Rechte: Sat.1
