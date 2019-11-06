Staffel 11Folge 86vom 06.11.2019
Folge 86: Liebesgeständnis - bitte gib mir keinen Korb!
Folge vom 06.11.2019
Janina kann ihrem Mann Marcel einfach nicht vertrauen - schließlich hat er sie vor der Ehe schon dreimal betrogen. Außerdem chattet er mit anderen Frauen. Janina fordert einen Lügendetektortest. Eva-Maria möchte ihrem Traummann Stephan, den sie durchs Internet kennengelernt hat, mit einem Song ihre Liebe gestehen - ob diese erwidert wird? Rechte: Sat.1
