SAT.1Staffel 11Folge 88vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jean ist genervt: Ihre Schwester Nicole hat keinen Abschluss und geht nicht arbeiten, obwohl ihre Kinder schon groß sind. Ihre Mutter Heike leidet sogar richtig unter Nicoles Faulheit ... Stefan dagegen hat ein großes Vorbild: Arno Dübel! Er lebt schon seit Jahren von Hartz IV und hat auch kein Problem damit! Annett regt sich darüber extrem auf - schließlich geht sie sogar arbeiten, obwohl sie neun Kinder hat! Rechte: Sat.1

SAT.1

