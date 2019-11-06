Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 9vom 06.11.2019
Liebes-Dreieck: Heute musst Du Dich entscheiden!

Folge 9: Liebes-Dreieck: Heute musst Du Dich entscheiden!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jenny liebt Theo, aber auch Julia liebt Theo! Beide sagen, sie wären mit ihm zusammen. Theo muss heute Farbe bekennen und sich für eine der zwei Frauen entscheiden. Christin und Celina streiten sich ebenso um einen Mann - und dabei kennen sie keine Grenzen. Es wird spannend und explosiv, denn es müssen schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden ... Rechte: Sat.1

