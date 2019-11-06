Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 90vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Heuchlerische Versprechen

Folge 90: Britt deckt auf: Heuchlerische Versprechen

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Svenja und Steffen verbindet eine vierwöchige Beziehung und eine wichtige Frage: Ist Steffen der Vater des in dieser Zeit entstandenen Kindes? Viktor schreibt seiner Freundin vor, was sie zu tun und zu lassen hat. Zwischen den beiden gibt es überhaupt kein Vertrauen mehr - jetzt muss der Lügendetektor ran: Betrügt sie ihn oder ist er krankhaft eifersüchtig? Rechte: Sat.1

