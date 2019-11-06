Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 94vom 06.11.2019
Joyn Plus
Gnadenlose Hetzkampagnen: Wer sagt die Wahrheit?

Gnadenlose Hetzkampagnen: Wer sagt die Wahrheit?Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 94: Gnadenlose Hetzkampagnen: Wer sagt die Wahrheit?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Aufgebracht brüllt Cindy ihren Ex-Freund Peter an: "Natürlich ist das Kind von dir!" Peter ist sich da aber ganz und gar nicht sicher, ebenso wie seine aktuelle Freundin Ariane, die Cindy angiftet. Der platzt daraufhin endgültig der Kragen - schließlich hat Peter sie mit Ariane betrogen. Bleibt dennoch die Frage: Ist er wirklich der Vater? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen