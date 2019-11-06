Staffel 11Folge 97vom 06.11.2019
Britt
Folge 97: Luxus-Püppchen: Ich will nur einen Mann mit Kohle!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sash, bekannt aus der Casting-Show "Popstars", gibt monatlich ca. 10.000 Euro beim Shoppen aus. Diesen Lebensstandard erwartet sie auch von dem Mann an ihrer Seite. Für Gudrun dagegen ist das pure Verschwendung. Sie lebt ihr sparsames Leben auf der Basis von Hartz IV. Doch was sagt Alfredo, der Luxus-Guru, dazu? Rechte: Sat.1
