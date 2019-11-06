Staffel 11Folge 99vom 06.11.2019
Folge 99: 14 und schwanger - von der Schulbank an den Wickeltisch!
40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Selina ist mit 14 Jahren eine der jüngsten Schwangeren Deutschlands. Und sie ist sich sicher, eine gute Mutter zu werden. Da platzt Emina fast der Kragen - und sie ist nicht die Einzige, die Selina verurteilt. Die 19-jährige Angelina hat drei Kinder, wovon nur noch eins bei ihr lebt. Da flippt die Vorzeigemutter Daisy fast aus ... Junge Mütter greifen sich gegenseitig an - und das wird sehr spannend! Rechte: Sat.1
