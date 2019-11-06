Staffel 13Folge 13vom 06.11.2019
Britt
Folge 13: Wach auf - Dein Freund meint es nicht ernst mit Dir!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Anita macht sich Sorgen um ihre Tochter Heike, die in einer sehr turbulenten Beziehung mit ihrem Freund Robert steckt. Außerdem hat Heike immer noch sehr intensiven Kontakt zu ihrem Ex Tino und heult sich regelmäßig bei Anita über ihre chaotische Situation aus. Anastasia will endlich wissen, ob ihr Freund Sergej ihr treu ist. Sergej räumt ein, dass er Telefonsex hatte - mehr aber nicht. Sagt er die Wahrheit? Rechte: Sat.1
