Staffel 13Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Britt deckt auf: Dauer-Flachleger
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Britt deckt auf:Stefanies Freund hatte neben ihr noch drei weitere Freundinnen - in der Sendung kommen weitere pikante Details ans Licht! Und Timurs kleine Familie steht auf dem Spiel, denn seine Schwester Kezban behauptet, er würde seine Freundin betrügen. Als es zum Lügendetektortest kommt, wird Timur aufmüpfig. Da wird selbst Britt sauer. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1